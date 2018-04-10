Вывешиваю предварительные списки участников шахматного турнира в Янино на 12.04. Проверьте пожалуйста правильность своих данных. Жеребьёвка будет производится по алфавиту, после турнира программа сама проставить рейтинги и их обсчитает. Первые 20 участников после награждения смогут принять участие в сеансе. Остальные при наличии свободных мест. Так как совсем нет девочек – дошкольниц награждение перераспределяется следующим образом. Будет награждаться абсолют по 2009 году медалями и грамотами и абсолют по 2011 году (вдруг девочки всё же появятся). Награждаются игроки не попавшие в зачёт по 2007 году и младше. Если кто то попадает в главный зачёт – его приз переходит следующему лучшему из его возрастной группы.

Напоминаю, что предварительная регистрация не отменяет очной. Регистрация с 13. 30 до 14. 00. В 14. 00 будет сделана жеребьёвка первого тура. Подключение игрока со второго тура только при наличии технической возможности. Телефон для связи 89112662148. Если опаздываете – звоните, чтобы я вас включила в жеребьёвку.