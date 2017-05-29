Планы ШШК “Марс” Всеволожского Дома Культуры на июнь

Рубрики: Новости | 29 Май 2017 |

В июне детских занятий не будет. Взрослые могут прийти  поиграть по прежнему расписанию: воскресение с 12. 00 до 18. 30, в среду с 12. 00 до 15. 30.

Массовые  мероприятия в июне: 12 июня блиц-турнир “К Дню России”. Мероприятие пройдёт на Юбилейной площади. Начало регистрации в 10. 00. Начало соревнований в 10. 30. Количество мест ограничено (16 человек). Запись в турнир только по предварительной регистрации. Не заявившиеся участники будут допускаться только при наличии свободных мест.

Положение 12 июня Чуркин ДК

Командный турнир по шашкам “Игры нашего двора”. Состав команды один мальчик и одна девочка не старше 2006 года рождения. Мероприятие проходит в парке ДК. Количество мест ограничено (16 человек). Запись в турнир только по предварительной регистрации. Не заявившиеся участники будут допускаться только при наличии свободных мест.

шашки июнь

Предварительные заявки на оба турнира обязательны по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее чем за два дня до начала турнира.


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