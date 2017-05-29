В июне детских занятий не будет. Взрослые могут прийти поиграть по прежнему расписанию: воскресение с 12. 00 до 18. 30, в среду с 12. 00 до 15. 30.

Массовые мероприятия в июне: 12 июня блиц-турнир “К Дню России”. Мероприятие пройдёт на Юбилейной площади. Начало регистрации в 10. 00. Начало соревнований в 10. 30. Количество мест ограничено (16 человек). Запись в турнир только по предварительной регистрации. Не заявившиеся участники будут допускаться только при наличии свободных мест.

Командный турнир по шашкам “Игры нашего двора”. Состав команды один мальчик и одна девочка не старше 2006 года рождения. Мероприятие проходит в парке ДК. Количество мест ограничено (16 человек). Запись в турнир только по предварительной регистрации. Не заявившиеся участники будут допускаться только при наличии свободных мест.

Предварительные заявки на оба турнира обязательны по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее чем за два дня до начала турнира.