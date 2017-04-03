7 и 8 мая приглашает посёлок имени Морозова. 7 мая детский турнир, приглашаются школьники любого возраста. 8 мая играют взрослые. Начало турниров в 12. 00 в ДК имени Чекалова.

Мероприятия во Всеволожском ДК с 10. 00 до 12. 00. Занятий в мае не будет.

7 мая конкурс решения задач. Приглашаются все желающие. Благотворительный взнос 150 рублей

14 мая турнир по шашкам. Приглашаются все желающие. Благотворительный взнос 150 рублей

21 мая выезд в Сестрорецк сборной клуба.

28 мая турнир по шахматам. Приглашаются игроки дворовой и третьей лиги. Благотворительный взнос 150 рублей.