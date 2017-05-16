Летом вас ждёт разнообразие детских шахматных турниров. В эти турниры допускаются все желающие, оплатившие турнирный взнос. Организаторы помогут вам устроится в отелях и найти место для питания. Часто проживание и питание организуется с большими скидками. Заодно можно и отдохнуть. Привожу календарь турниров, возможно вас заинтересует шахматный туризм.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ на лето 2017 г.

1. «Мемориал Р. Нежметдинова», 30 мая-8 июня, г. Казань

2. «Надежды Урала», 31 мая-8 июня, г. Орск, Оренбургская область

3. «Морская гавань», 1-11 июня, г. Анапа

4. «Кубок корпорации «Центр», 9-17 июня, г. Ижевск

5. «Сочи 2017», 12-22 июня, г. Сочи

6. «Мемориал В.А. Дохленко», 12-21 июня, г. Томск

7. «Ярославия», 12-20 июня, г. Рыбинск

8. «Мемориал А.В. Суворова», 23 июня-2 июля, г. Евпатория

9. «Детский шахматный фестиваль памяти В.С. Кибизова», 23 июня-1 июля, г.Челябинск

10. «Кубок г. Тольятти», 24 июня-2 июля, г. Тольятти

11. «Мемориал Я.Д. Русакова», 28 июня-8 июля, г. Омск

12. «VIII Кубок Губернатора Челябинской области», 2-10 июля, г. Сатка

13. «Кубок Волги», 3-13 июля, г. Кострома

14. «Маэстро», 8-19 июля, г. Бердск

15. «Малая земля», 13-23 июля, г. Новороссийск

16. «Жигулевские просторы», 17-27 июля, г. Самара

17. «Ярослав Мудрый» , 20-30 июля, г. Ярославль

18. «Остров Русский», 20-30 июля, г. Владивосток

19. «Кубок Алтая», 23июля-2 августа, г. Барнаул

20. «Петровская ладья. Лето», 1-11 августа, г. Петергоф

21. «Кубок Надежды», 12-22 августа, г. Н. Новгород

22. «Петербургское лето», 15-28 августа, г. Санкт-Петербург

23. «Надежды Астрахани», 16-29 августа, г. Астрахань

24. «Брянский лес», 24-31 августа, г. Брянск

25. «Анапа 2017», 31 августа-10 сентября, г. Анапа

26. «Боспор 2017», 1-11 сентября, г. Керчь

Те, кто планируют свой отдых в Абхазии, могут попутно сыграть в 4 турнирах. В рамках 14 Международного шахматного фестиваля «Абхазия ОПЕН 2017» в Республике Абхазия проводятся 4 открытых турнира:

1 «Очамчира опен» 12 – 21 июля

2 «Гудаута опен» 22 – 31 июля

3 «Сухум опен» 01 – 10 августа

4 «Гагра опен » 11 – 20 августа

Положения и контактные данные организаторов турниров легко найти в интернете.