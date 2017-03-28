Расписание турниров на апрель месяц. Начало турниров в 12. 00 по адресу Колтушское шоссе дом 105.

2 апреля играет третья лига. Приглашается третий юношеский разряд. Стартовый взнос 150 рублей.

9 апреля вторая лига. Приглашается второй юношеский разряд. Стартовый взнос 150 рублей.

16 апреля играет Премьер лига. Приглашаются 2-1 разряды. Вместо стартового взноса Ленинский коммунистический субботник, посвящённый уборке территории вокруг клуба после зимнего периода. Активисты могут посадить цветы в клумбу. Форма одежды рабочая.

23 апреля играет первая лига. Приглашаются 1 юношеские разряды. Стартовый взнос 150 рублей.

30 апреля играет высшая лига. Приглашаются 3 взрослые разряды. Стартовый взнос 150 рублей.

Расписание занятий в Доме Культуры

2 и 9 апреля в ДК есть занятия у всех детских групп.

16 апреля в ДК занятия группы с 12. 00 до 14. 00 отменяются, остальные занимаются.

23 апреля в ДК занятия всех групп.

30 апреля с 10. 00 до 12. 00 в ДК турнир по шашкам среди детей, с 12 до 14 группа занимается.

В среду не будет занятия 12 апреля.

В расписании возможны изменения, следите.

Вот интересная информация для тех кто хочет стать чемпионом мира по шахматам http://www.mst.by/ru/actual-ru/view/v-minske-projdet-dva-krupnyx-turnira-po-shaxmatam-foto-11996-2017/, а такжеhttp://ruchess.ru/news/inform/uchastnikam_chempionata_mira_fide_po_rapidu_i_blitsu_sredi_malchikov_i_devochek/

И это не шутка. Открытое первенство мира по блицу и рапиду среди детей до 8, 10 и 12 лет пройдёт в Минске в начале июня. Сами регистрируемся и играем без ограничений, кроме возрастных конечно.

Обсчитан турнир школьных команд “Белая ладья”, результаты можно посмотреть здесь http://ratings.ruchess.ru/tournaments/12650