8 января 2017 года впервые во Всеволожском районе состоится турнир с обсчётом международного рейтинга. Эта информация будет интересна тем, кто хочет выполнить или подтвердить разряд. Причём это первый турнир в серии кубковых турниров по быстрым шахматам в посёлке Кузьмоловский. Желающие поехать на автобусе просьба подать заявку мне по электронному адресу alen49@yandex. ru до 20 декабря. Если заявок будет достаточно (10 человек) я закажу автобус. Если вы поедите своим ходом, то заявляться нужно согласно положению.

Обратите внимание, что турнир проводится со стартовым взносом, который зависит от вашего рейтинга.