8 января в посёлке Кузьмоловский прошёл первый в истории турнир с обсчётом международного рейтинга. С 1 января 2017 года произошли серьёзные изменения в плане присвоения разрядов. Первое новшество заключается в том, что теперь можно выполнять разряды в трёх шахматных номинациях: классика, рапид и блиц. Это, несомненно плюс. А теперь о новых препятствиях на пути повышения и подтверждения существующих разрядов. Повысить разряд можно только играя в рейтинговых турнирах, причём с 1 января 2017 года кроме международного рейтинга вводится в обязательном порядке и российский рейтинг. До 1 января получение ID было бесплатным, теперь же за него придётся платить.

За обсчёт рейтинга, как российского так и международного тоже нужно платить, а кроме того нужен судья Всероссийской категории. С турнирами такого типа на территории Всеволожского района мы вчера ознакомились. Взнос для безрейтинговых игроков составил 500 рублей и большинство всеволожских игроков отказались от поездки на турнир в Кузьмолово, посчитав взнос слишком большим, а рейтинг им лично не нужным, хотя администрация нашего города предоставляла автобус. Желающие сыграть в турнире отправились в Кузьмолово на машине. Вот наши представители: Чувахов Илья, Олег Васильев, Семикоз Егор, Портной Дмитрий и автор этих строк.

Судил турнир многоопытный Масляков Сергей Юрьевич. Турнир прошёл гладко, без намёков на конфликты, возможно именно потому что денежный ценз отсёк игроков, которые по-прежнему начинают рокировку с хода ладьи.

Игра проходила в новом шахматном клубе посёлка Кузьмоловский, который примерно и рассчитан на 32 человека, как и участвовало в турнире. Единственное, что мне не понравилось – это очень большие шахматы на маленькой доске. При недостатке времени я дважды схватилась не за ту фигуру из двух одинаковых стоящих рядом. У нас есть точно такие шахматы в клубе, нужно проводить дополнительные тренировки на подобных шахматах.

Первое место в турнире занял Георгий Мухин из Санкт-Петербурга, на втором Масляков Владимир из Тосно и на третьем сразу два участника- это Григорьев Юрий из Выборга и Ахмеджанов Шавкат из Мурино.

Посмотреть итоги турнира можно здесь:

http://chess-results.com/tnr257305.aspx?lan=11, а фотографии на сайте Кузьмоловского шахматного клуба http://kuzmolovo-chess-club.ru , а также в их же группе вКонтакте.