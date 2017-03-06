Со 2 по 6 марта юношеская сборная Ленинградской области ездила во Францию на I FTPA Youth Chess Tournament. Турнир проводился в Штаб-квартире Юнеско в Париже.

Всего в турнире приняло участие 6 команд. Это традиционные участники таких турниров – сборные Мурманска и Роттердама (Нидерланды), команда хозяев турнира – Сборная Парижа, а также Сборная графства Суссекс (Великобритания), Сборная IDF Франции и Сборная Ленинградской области.

По правилам турнира команда состоит из 8 игроков:

2 не старше 1999 г.р.

2 не старше 2001 г.р.

2 не старше 2003 г.р.

2 не старше 2005 г.р.

Состав команды был укомплектован ребятами разных возрастов – чемпионами Ленинградской области и победителями и призёрами Северо-Западного Федерального округа. Очень здорово, что в состав команды попало сразу три представителя Всеволожского района: это Никита Петрушев 1999 года рождения, Иван Коробов 2003 года рождения и Никита Лебедев 2005 года рождения.

Турнир проводился по круговой системе,

Наша команда одержала победу в трех матчах, но уступив с минимальным счетом командам Роттердама и Мурманска, заняла третье место.

За победу в матче команде начислялось 3 очка, за ничью 2 и за поражение 1. Таблицу турнира можно посмотреть здесь:

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2072

На закрытии турнира победителей и призеров поздравил неоднократный чемпион Франции Международный гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв.