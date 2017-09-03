С 25 по 30 августа в Тихвине прошло первенство области среди взрослых. В этом году количество участников было меньше, но состав сильнее. Две команды: Тосненский и Кингисеппский район усилились, поэтому наша команда с трудом попала в тройку, оспаривая третье место с командой Киришского района.

Команда Тосненского района в составе: Екатерина Мурашова, Смирнов Владимир и Виктор Сапегин с 21, 5 очками заняла первое место.

Команда Кингисеппского района в составе: Анюхин Алексей, Иванайнен Наталья и Блинков Павел с результатом 18, 5 очков заняла второе место.

Команда Всеволожского района в составе Балакин Вадим, Быстрякова Елена, Толкачёв Владимир с результатом 14, 5 очков заняла третье место на очко опередив команду Киришского района.

В личном зачёте на первом месте Блинков Павел. Приятно когда появляются новые люди в нашем стабильном шахматном коллективе. На втором месте Екатерина Акатова и на третьем Анюхин Алексей.

К личным успехам всеволожских участников можно отнести первое место среди ветеранов Вадима Балакина и второе место среди женщин автора этих строк.

Тихвин, как и прежде встретил участников тишиной, спокойствием и красотой своих пейзажей. В Тихвине самый просторный шахматный клуб в Ленинградской области, а его руководитель Алексей Катышев – улыбчивый и не теряющий оптимизма молодой человек, умеющий создать атмосферу шахматного праздника.

В турнире участвовало и много детей, у которых сейчас есть перспективы попадания в областную команду для участия в зарубежных поездках. Я думаю, что поездка в Тихвин – отличная возможность провести заключительные дни летних каникул. Присоединяйтесь к нам на следующий год.