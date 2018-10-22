Впервые в нашем городе пройдёт официальное первенство города среди детей 2008-2009, 2010-2011 и 2012 и младше годов рождения. Турнир состоится 3 ноября (суббота) в помещении по адресу улица Ленинградская, дом 25 (магазин “Семья”) на третьем этаже в клубе “Талантория”. Очная регистрация с 11. 30 до 12. 00. Начало турнира в 12. 00. Турнир проводится по швейцарской системе в пять туров. Стартовый взнос 500 рублей. Для занимающихся в Талантории предумотрены скидки (взнос 400 рублей). Предварительная регистрация обязательна только по электронному адресу alen49@yandex.ru. При регистрации указывается фамилия,имя ребёнка, ИД (если есть), полная дата рождения. При отсутствии ИД присылаем сканер свидетельства о рождении.

Текущий стартовый список http://chess-results.com/tnr387086.aspx?lan=11

Положение о турнире Первенство Всеволожска

