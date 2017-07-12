Соревнования проводятся 23 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной на территории курорта «Охта-Парк» в конференц-зале (От метро «Девяткино» автобус К680, от метро «Парнас», автобус К674. Ориентировочное время в пути – 25-30 мин). Регистрация участников в день соревнований с 10:15 до 11:40 (участники зарегистрировавшиеся после 11:40 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура) .

Положение о турнире можно посмотреть здесь