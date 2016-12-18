18 декабря состоялся первый в истории шахматно-шашечного клуба Всеволожского Дома культуры “Марс” детский турнир по шашкам среди детей не старше 2006 года рождения. В турнире приняло участие 10 человек, преимущественно члены клуба. Только один участник пришёл к нам в гости – это Сидоров Данила из школы номер 2.

Среди мальчиков уверенную победу в турнире с результатом 8, 5 из 9 одержал Соболев Саша из Лицея №1, на втором месте Сидоров Данила с 7 очками. Судьбу третьего места решила последняя партия турнира Холоименко Юра (Лицей №1) – Чернышев Глеб (7 школа). Юра победил и оказался на третьем месте.

Успешно играли и девочки. На первом месте среди девочек с результатом 6 очков Валеева Ариша (Романовская школа), на втором Андреева Екатерина (6 школа) и на третьем дошкольница Портная Маша.

Небольшие подарки и грамоты Администрации города Всеволожска получили все участники турнира. К сожалению, не все остались довольны своим результатом и полученными подарками, громко рыдали и не пожелали фотографироваться, поэтому на фотографии не все участники.

Слева-направо: Чернышев Глеб, Андреев Тимофей, Холоименко Юрий, Соболев Саша, Сидоров Данила и Валеева Ариша.

Я желаю юным шашистам научиться не только выигрывать, но и проигрывать достойно.

Таблицу результатов можно посмотреть здесь