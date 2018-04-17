на турнир «День Победы -2018» – лично-командное первенство по быстрым шахматам среди юношей и девушек при поддержке АО «ЕвроХим-Северо-Запад»

ТУРНИР БЮДЖЕТНЫЙ БЕЗ ВЗНОСОВ!!!

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся 05 мая 2018 года в помещении Городского Дома Культуры (ГДК) МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» по адресу: Карла Маркса 40. Открытие в 11.15 Начало туров в 11.30.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

К участию в соревнованиях приглашаются: мальчики и девочки 2001-2004 (турнир А), 2005-2008 (турнир Б), 2009 г.р. и моложе (турнир В).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся в турнире по швейцарской системе в 8 туров с контролем времени 10 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход до окончания партии по Правилам шахмат ФИДЕ.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Победители соревнований в каждой возрастной группе за 1,2,3 места среди девочек и мальчиков награждаются грамотами (18 грамот) и ценными призами спонсоров. Кубком за 1 место (1 кубок) награждается команда муниципального района, занявшего первое место в командном зачёте. Грамотами награждаются команды городов за 1,2,3 места (3 грамоты). Призами в номинации награждаются участники за 1 место в главном зачёте в каждом турнире – А,Б и В (6 призов). Медалями награждаются юноши и девушки за 1,2 и 3 места в каждом турнире – А,Б и В (18 медалей).

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несёт АО «ЕвроХим-Северо-Запад».

С подробностями можно ознакомитьсяв положении о турнире