Набор на курсы повышения квалификации ПДО по шахматам в школе

Курсы повышения квалификации «Методика преподавания шахмат в системе общего преподавания» (72 часа, дистанционные с записями вебинаров) с выдачей удостоверения государственного образца в августе – сентябре 2017 г. проводит АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» на платной основе (6400 руб.). Преподаватель: официальный тьютор по подготовке педагогических работников к реализации программы И.Сухина «Шахматы – школе», педагог доп. образования высшей квалификационной категории МБОУ гимназия г.Урай В.В.Акишина.

Заполнить предварительную заявку можно здесь.

Сроки устанавливаются на основании анализа заявок и по итогам набора учебной группы.

Подобности по ссылке http://chesshmao.ru/?p=31638