Во Всеволожске открывается новый детский развивающий клуб “Талантория” https://m.vk.com/club172446171 на Ленинградской улице в магазине “Семья” на втором этаже.

“В большинстве видов спорта важная составляющая успеха – раннее начало. Шахматы и шашки – не исключение. Но проблема в том, что существующие спортивные секции обычно не принимают детей раннего возраста. Ведь занятия с ними не терпят массовости, требуют индивидуального подхода и помощи родителей. «Талантория» предлагает занятия по шахматам и шашкам для детей 4-5 лет в необычном формате: МАМА ИЛИ ПАПА + МАЛЫШ. Занятия проводит международный мастер спорта Быстрякова Елена Витальевна.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Быстрякова,_Елена_Витал..

В данный момент набираются группы с «0», занятия будут проводиться по воскресеньям: 14.00-14.45 шашки, 15.00-15.45 шахматы. Если будут желающие, возможны вечерние группы по будним дням”.

Задать вопросы можно и лично мне https://m.vk.com/id129173618

Клуб проходит начальную стадию организации. Он молод и ему нужна ваша поддержка. Стоимость занятий 1000 рублей в месяц (из расчёта 250 рублей занятие).