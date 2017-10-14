29 октября в помещении кружковой комнаты состоится набор в группы шашек и шахмат Всеволожского ДК. Начало организационного собрания в 11. 00. Занятия платные. Стоимость одного занятия продолжительностью 45 минут 250 рублей. Занятия будут проходить по воскресеньям, в первой половине дня. Создана группа ВКонтакте по адресу https://vk.com/club152914834 для будущих групп. Там будут вывешиваться новости, домашние задания, а также вы сможете задать мне любые вопросы. Начало занятий 5 ноября. В настоящий момент я на бюджете не работаю и не планирую менять этот статус . Если вы хотите заниматься на бюджетной основе обратитесь в ДДЮТ (занятия проходят на базе второй, третьей и четвёртой школы).



