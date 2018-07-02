Традиционный Ново-Ладожский турнир в конце июня, теперь уже памяти Якова Давыдовича Зиндера на этот раз был юбилейным. 20 лет назад инициаторами его проведения стали Владимир Куликов и Николай Шалаев. Сейчас эти уважаемые люди на пенсии и клубом руководит Суханов Вацлав Юрьевич. В этом году народу приехало мало, что, возможно, связано с чемпионатом мира по футболу. Популярность таких турниров падает из-за явной не стыковки в рейтингах. Сильные игроки или вынуждены смириться с падением рейтинга или не приезжать вовсе. Так, например, занявший первое место Никита Петрушев с результатом 8 из 9 потерял 1, 6 в рейтинге, а я с более скромным результатом 26 единиц. Тем не менее, оба турнира, и взрослый и детский состоялись, и главное в таких случаях сохранить народ, чтобы на базе существующего положения дел всегда была возможность для возрождения. От Всеволожского района играли пять человек. Первое место во взрослом турнире занял Никита Петрушев. Как обычно, он играл в агрессивном стиле и запутывал своих пр0тивников в комбинационных осложнениях. Пятое общее и первое женское место у автора этих строк. Очень хотелось белыми выиграть у Николая Шалаева в последнем туре, что давало третье место, но не получилось. 11 общее место и третье ветеранское у Владимира Толкачёва. 20 место у Симакова Вадима, который в этом году решил попробовать себя во взрослом турнире. 15 место заняла Миллер Милада в детском турнире. В этом году, кроме личного, был командный зачёт по трём лучшим игрокам. Игроки одной команды не разводились. На первом месте команда Всеволожского района, на втором Тосненского и на третьем Киришского.

Победители взрослого турнира

Общее фото на память

Информацию о турнире можно посмотреть здесь

http://chess-results.com/tnr362760.aspx?lan=11&art=0