Март насыщен соревнованиями поэтому очень много отмен занятий. Внимательно следите за графиком.

8 марта занятий детских групп не будет.

12 марта занимаются группы первого года обучения с 10. 00 до 11. 00 и группы второго года обучения с 11. 00 до 12. 00. Занятия группы 3-го и более годов обучения с 12. 00 до 13. 00 отменяются так как далее я перехожу в клуб “Цейтнот”, в котором состоится турнир высшей и супер лиги (2-й и 1-й взрослые разряды), посвящённый Международному Дню 8 марта. Благотворительный взнос 200 рублей или на такую же сумму что-нибудь к праздничному столу. Спонсоров у турнира нет.

19 марта “Шахматы с гроссмейстером”, положение смотрите ранее. Занятия отменяются. Все соревнуются. Спонсор администрация города Всеволожска.

26 марта занятия детских групп отменяются, так как я уезжаю на турнир в Таллин. Имеющие шенгенскую визу и желающие участвовать в поездках на турниры за границу прошу сообщить о своих намерениях мне, Быстряковой Елене Витальевне, по электронному адресу alen49@yandex.ru

Турниры 19 марта состоятся с обсчётом российского рейтинга, но при условии, если все участники получат российский ID. Для получения российского ID нужно прислать по электронному адресу alen49@yandex.ru фотографию ребёнка и сканер свидетельства о рождении. Я перешлю куда надо.

Только при наличии российского рейтинга можно получить разряды.

Подробно разрядные нормы удобнее всего посмотреть здесь

http://chess.sainfo.ru/norma.html