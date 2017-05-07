7 мая во Всеволожском Доме культуры прошёл конкурс решения задач по шашкам. Больше всего очков: 29 набрал Холоименко Юрий, на втором месте Морозов Игорь с результатом 22 очка и на третьем Цагонов Арсен. У Арсена 19 очков.

В этот же день состоялся детский турнир по шахматам в посёлке имени Морозова. На первом месте Сорокин Ярослав из Кировска, на втором Ижорин Ярослав из посёлка Романовка и на третьем Островский Иван из посёлка имени Морозова. Таблицу турнира можно посмотреть здесь 07.05.17 районный турнир по шахматам среди школьников, посвященный Дню победы_Таблица_доп_показатели. А также на сайте РШФ http://ratings.ruchess.ru/tournaments/14855

Победители и участники турнира

Общий вид турнирного зала

Вот, что сообщил нашему сайту Олег Дементьев – главный судья Сертоловских турниров.

“7 мая состоялся детский турнир, посвященный Дню Победы, в городе Сертолово. В турнире играли ребята разного уровня, что позволило многим сыграть с сильными соперниками и проверить свои силы.

Ребята играли по новым достаточно жестким правилам, не позволяющим игроку сделать ни единой ошибки- даже 1 невозможный ход считался поражением.

В результате турнир принес много неожиданных побед, не обошлось и без обидных проигрышей.

В результате в каждой разрядной группе выявились свои победители:

В общем зачете , сделав всего лишь одну ничью и выиграв все остальные партии, уверенно лидировал Симаков Вадим (школа №2, 2 “Г” класс)

2 ое место у Ничипорца Олега (школа №1, 3 “А” класс) и 3 место у 6-ти классницы Сунгуровой Татьяны из Осельков.

Среди 3 взрослого разряда чемпионом стал Тарасюк Валентин (школа Сп-Б), ” место у Земцова Ярослава (школа Песочного), и на 3 месте дошкольник Шишлов Александр (д/с №2)

Среди 1 юношеского разряда победу одержала Мансурова Мария ( школа №2, 4 “А” класс), второе место у Панкратова Ильи (школа №2, 3 “А”класс), третье у Миллер Милады (школа №2, 1 “Б” класс)

Кубок среди 2 юношеского разряда у дошкольника Белоусова Александра (д/с №2), второе место занял Козырев Артем из Спб, и на 3 ем Ларченко Алины (школа №1, 4 “В” класс)

Среди самого младшего разряда развернулась упорная борьба и победа тут досталась тоже девочке – Ивановой Анне-Марии, а на 2 и 3 ем шестилетние Скрипак Денис и Алетдинов Руслан”.

Таблицу можно посмотреть здесь Турнир в честь Дня Победы. г.Сертолово



8 мая состоялся взрослый турнир в посёлке имени Морозова. Победителем турнира стал Балакин Вадим из Всеволожска, на втором месте Калентьев Вячеслав из посёлка имени Морозова и на третьем месте Прокофьев Станислав, тоже из посёлка имени Морозова. Таблица турнира К Дню Победы

В мае планируется ещё очень много мероприятий, следите за расписанием. Играйте и выигрывайте!