29 января многие Всеволожцы отметили Годовщину снятия полной блокады Ленинграда забегами на разные дистанции.

Единственный шахматист нашего клуба Валерий Иванович Михайлов, принявший участие в забеге.

Остальные шахматисты тоже отметили это событие турниром для начинающих игроков. В турнире приняло участие 10 человек. Первое место с результатом 4 из 4 занял Ёлкин Иван из школы номер 2, на втором месте Гордеев Артём из шестой школы, у него 3 очка и лучший дополнительный показатель и на третьем месте Сидоров Данила из второй школы тоже с тремя очками.

Все участники турнира после награждения.

Таблицу турнира можно посмотреть здесь

По результатам турнира тройка призёров из дворовой лиги перешла в первую лигу. Турнир первой лиги состоится 19 февраля в помещении ШК “Цейтнот” по адресу Колтушское шоссе, дом 105. Начало турнира в 14. 00, регистрация начинается за пол-часа до начала турнира. Приглашаются шахматисты и шахматистки 2-го юношеского разряда.

Турнир для взрослых состоится 26 февраля в помещении шахматного клуба “Диалог поколений”.

Предварительная регистрация на оба турнира по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. В противном случае участники будут допускаться только в случае наличия свободных мест.