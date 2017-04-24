23 апреля в помещении шахматного клуба “Цейтнот” состоялся турнир Премьер лиги, посвящённый Дню Космонавтики. В турнире участвовали в основном шахматисты 2 и 1-х взрослых разрядов. Первое место в турнире занял Доронин Владимир, на втором Филатов Павел и на третьем Юрий Смирнов. Всего в соревновании приняло участие 9 человек, из них двое детей. Впервые турнир прошёл с обсчётом российского рейтинга. Пока рейтинг наших участников очень мал, так как все кто ещё не имеет рейтинга начинают с отметки 1000.

Таблицу турнира можно посмотреть здесь К Дню космонавтики



Победители турнира

Слева-направо Никита Романов – он занял 1 место среди детей, Доронин Владимир – 1 место в абсолюте, Юрий Смирнов – 3 место и Павел Филатов – второй призёр.

По результатам турнира видно, что Никита Романов вплотную приблизился к выполнению нормы первого разряда.