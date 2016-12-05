Кубок “Белый ферзь”!
Шахматная школа “Белый Ферзь” приглашает принять участие в соревнованиях по шахматам!
Личное первенство среди детей Колтушской волости состоится 24 декабря.
Приглашаются дети 2007 г.р и младше.
Соревнования среди мальчиков 2011 г. р. и младше в 12.00.
Соревнования среди девочек 2007 г.р. и младше в 12.00.
Регистрация на турнир начинается в 11.30!
Соревнования среди мальчиков 2007 г.р. и младше в 15.00.
Регистрация на турнир начинается в 14.30!
Регламент 15 минут на партию. Круговая система туров. Максимальное Количество участников в каждой группе 8 человек, 7 туров!
Победители соревнований награждаются кубками и медалями в каждой возрастной категории.
Турнирный взнос: 500 руб.
Место проведения соревнований: Колтуши, ул.Верхняя д.3/1
Организатор соревнований: детский центр Мумимама.
Регистрация на турнир обязательна!
Регистрация по телефону 921-565-4668 Инесса
Комментарии: