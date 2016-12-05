Шахматная школа “Белый Ферзь” приглашает принять участие в соревнованиях по шахматам!

Личное первенство среди детей Колтушской волости состоится 24 декабря.

Приглашаются дети 2007 г.р и младше.

Соревнования среди мальчиков 2011 г. р. и младше в 12.00.

Соревнования среди девочек 2007 г.р. и младше в 12.00.

Регистрация на турнир начинается в 11.30!

Соревнования среди мальчиков 2007 г.р. и младше в 15.00.

Регистрация на турнир начинается в 14.30!

Регламент 15 минут на партию. Круговая система туров. Максимальное Количество участников в каждой группе 8 человек, 7 туров!

Победители соревнований награждаются кубками и медалями в каждой возрастной категории.

Турнирный взнос: 500 руб.

Место проведения соревнований: Колтуши, ул.Верхняя д.3/1

Организатор соревнований: детский центр Мумимама.

Регистрация на турнир обязательна!

Регистрация по телефону 921-565-4668 Инесса