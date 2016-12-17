Традиционно в середине декабря в Тосно проводится заключительное соревнование года – Кубок Алексея Куриловича (1 этап Кубка Ленинградской области среди школьников до 15 лет). В этом году честь Всеволожского района защищали: Коробов Иван, Романов Никита, Семикоз Егор и Йылмаз Мерьем. За первое место развернулась нешуточная борьба между нашей командой и командой Тосненского района-1. К финишу обе команды подошли с одинаковым результатом и лишь по дополнительным показателям золото досталось хозяевам турнира. Зато в личном зачете победу в турнире одержал наш Иван Коробов, он и получил главный приз – смартфон. Серебро среди юношей завоевал Романов Никита, а среди девушек – Йылмаз Мерьем. Поздравляем!

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