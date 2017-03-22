26 марта на базе шахматного клуба “Цейтнот” состоится турнир дворовой лиги. Адрес клуба Колтушское шосее, дом 105. Приглашаются безразрядники независимо от возраста. Начало турнира в 12. 00, регистрация с 11. 30 до 12. 00. Стартовый взнос 150 рублей. 70 процентов от стартового взноса идёт на призы участникам. Турниры лиг будут проходить на постоянной основе по воскресеньям с обсчётом российского рейтинга и присвоением разрядов. Для этого игроки не имеющие ID должны предоставить сканер свидетельства о рождении и фото, а также сообщить полную дату рождения ребёнка. Если нет возможности отсканировать документ и прислать по электронному адресу alen49@yandex.ru, то нужно принести на турнир и судья сфотографирует ребёнка и свидетельство сам. Судья Мыльников Михаил Леонидович.

Пользуясь случаем хочу обратить внимание юных шахматистов и их родителей на бонусы, которые их ждут в случае успешных выступлений на областных соревнованиях http://lenoblchess.ru/news/?id=494