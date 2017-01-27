С 13 по 20 января в гостинице Санкт-Петербург прошло первенство Северо-Западного Федерального округа среди ветеранов. Я впервые приняла участие в подобном турнире. У турнира есть спонсоры, главный из которых Викинг-банк, поэтому он проходит с хорошими призами и условия участия в нём позволяют многим участникам приехать за свой счёт. Проживание за умеренную цену и питание в панорамном ресторане “Беринг” с большой скидкой. Игра в зале с видом на Аврору. Одним словом, если вы хотите отлично провести время за адекватные деньги – это хороший способ вложения средств и времени.

Итоги турнира можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr258593.aspx?lan=11&art=0&wi=821

Фотографии и отчёт о турнире можно посмотреть здесь http://www.nwchess.ru/nwchess.nsf/(wnews)/9D30C1C54006168C4325807F0076D4BB

От Всеволожского района участвовало три человека: автор этих строк, Вадим Балакин и Владимир Семёнов. В призёры удалось попасть только мне, заняв первое женское место и получив таким образом путёвку на первенство России в Сочи. Лучший результат среди игроков Ленинградской области показал Владимир Никитин из города Кириши, он на пятом месте.

Все победители и призёры турнира.

22 января в шахматно-шашечном клубе Всеволожского Дома Культуры прошёл прошёл конкурс решения задач по гандикап-системе среди детей. На первом месте Холоименко Юрий, на втором Ижорин Ярослав и на третьем Фомина Катя.

В ожидании результатов конкурса Юра с Катей играют в шашки.

Второй призёр конкурса решения задач Ижорин Ярослав – в Блокадном турнире он занял 3 место среди детей 2008 года рождения.

Напоминаю, что 29 января с 10 до 12 часов во Всеволожском ДК пройдёт турнир для начинающих игроков, освоивших курс №1 “Шахматные фигуры и их ходы”. Регистрация начинается за 15 минут до начала турнира, 4 тура по швейцарской системе. Турнир, к сожалению, не имеет спонсоров, поэтому пройдёт без обязательных взносов, однако возможны добровольные пожертвования.