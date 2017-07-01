Изменения в правилах шахмат с 01.07.2017

Рубрики: Новости | 22 Апрель 2017 |

Несмотря на то, что устоявшиеся правила шахмат имеют многолетнюю историю, в них время от времени вносятся уточнения и правки.

В очередной раз официальные  ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ ФИДЕ изменятся с 1 июля 2017 года.

Нововведения вносят пояснения в наиболее часто вызывающие споры моменты.

Некоторые поправки носят чисто косметический характер. Например оговаривается обязанность игрока ходить первой тронутой фигурой.

Но существуют и целые новые пункты.

Познакомиться с нововведениями удобнее всего на сайте РШФ.

 

 

 


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