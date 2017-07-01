Изменения в правилах шахмат с 01.07.2017
Несмотря на то, что устоявшиеся правила шахмат имеют многолетнюю историю, в них время от времени вносятся уточнения и правки.
В очередной раз официальные ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ ФИДЕ изменятся с 1 июля 2017 года.
Нововведения вносят пояснения в наиболее часто вызывающие споры моменты.
Некоторые поправки носят чисто косметический характер. Например оговаривается обязанность игрока ходить первой тронутой фигурой.
Но существуют и целые новые пункты.
Познакомиться с нововведениями удобнее всего на сайте РШФ.
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