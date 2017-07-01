Несмотря на то, что устоявшиеся правила шахмат имеют многолетнюю историю, в них время от времени вносятся уточнения и правки.

В очередной раз официальные ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ ФИДЕ изменятся с 1 июля 2017 года.

Нововведения вносят пояснения в наиболее часто вызывающие споры моменты.

Некоторые поправки носят чисто косметический характер. Например оговаривается обязанность игрока ходить первой тронутой фигурой.

Но существуют и целые новые пункты.

Познакомиться с нововведениями удобнее всего на сайте РШФ.