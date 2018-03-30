15 апреля в Янино состоится детский шахматный турнир “Шахматы с Гроссмейстером” для детей не старше 2007 года рождения. В программе праздника: 1. детский турнир в пять туров по 15 минут на партию 2. сеанс одновременной игры. На этот раз в роли Гроссмейстера выступлю я. Количество мест ограничено 20 человеками. Заявки принимаются по электронному адресу: alen49@yandex.ru с указанием ФИО, ИД, полной даты рождения, рейтинга по быстрым шахматам и представительства. После турнира состоится сеанс одновременной игры, в котором смогут участвовать 20 человек. Турнир проводится без взносов. Начало в 14. 00, регистрация с 13.30.

Спешите подать заявки!

Утверждённое положение на “Шахматы с Гроссмейстером”

20 мая в Рутении состоится открытый лично-командный чемпионат Всеволожского района среди клубных команд для детей 2010-2007 годов рождения. 7 туров по 15 минут на партию. Состав команды 3+1. Взнос 500 рублей!!!

Заявки принимаются по электронному адресу: alen49@yandex.ru с указанием ФИО, ИД, полной даты рождения, рейтинга по быстрым шахматам и клуба. Количество участников ограничено 50 человеками.

Начало в 16. 00, регистрация с 15. 30