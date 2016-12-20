1 и 4 января – занятий не будет

6-7 января выезд в Нарву на турнир, посвящённый 101-летию со Дня рождения Пауля Кереса. Могут участвовать и дети и взрослые.

8 января – выезд для взрослых разрядов на турнир в пос. Кузьмоловский

11 января (среда) занятия по обычному графику

15 и 18 января занятий не будет

22 января (воскресение) с 10 до 12 занятия по обычному графику. В 12. 00 Конкурс решения задач. Тема “связка” Взнос на организацию конкурса 150 рублей. Предварительная заявка обязательна.

25 января (среда) занятия по обычному графику

29 января (воскресенье) с 10 до 12 турнир по шахматам для детей-безразрядников по швейцарской системе. Турнир без вносов и без награждения. 5 туров. Регистрация с 9. 30 до 10. 00. Опоздавшие подключаются со второго тура с минусом в первом туре. Кто не собирается играть в турнире на занятия приходить не надо. Предварительная заявка обязательна.

Предварительные заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее чем за три дня до мероприятия. Не заявившиеся участники будут допущены только при наличии технической возможности.