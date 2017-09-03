График работы шахматно-шашечного клуба Всеволожского ДК на 2017-18 год
В этом году расписание работы клуба практически не изменится. Дни работы среда и воскресенье. 10 сентября состоится оргсобрание для желающих посещать курс лекций по шашкам и шахматам. На оргсобрание детей приводить не надо, а нужно просто выбрать группу и записать ребёнка в клуб.
Вы можете записать ребёнка в одну из следующих групп:
среда с 15. 00 до 15. 45 шашки с нуля (специализация)
среда 16. 00-16. 45 шахматы с нуля (специализация)
среда 17. 00-17. 45 шахматы и шашки для умеющих играть
воскресенье 10.00-10.45 шашки и шахматы с нуля
воскресенье 11. 00-11. 45 шахматы и шашки для умеющих играть
воскресенье 12. 00-14.00 шахматы и шашки для разрядников
Занятие 1 раз в неделю. Программа, по которой работает клуб называется “Дворовый спорт”. Все подробности вы узнаете на оргсобрании 10 сентября.
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