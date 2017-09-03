В этом году расписание работы клуба практически не изменится. Дни работы среда и воскресенье. 10 сентября состоится оргсобрание для желающих посещать курс лекций по шашкам и шахматам. На оргсобрание детей приводить не надо, а нужно просто выбрать группу и записать ребёнка в клуб.

Вы можете записать ребёнка в одну из следующих групп:

среда с 15. 00 до 15. 45 шашки с нуля (специализация)

среда 16. 00-16. 45 шахматы с нуля (специализация)

среда 17. 00-17. 45 шахматы и шашки для умеющих играть

воскресенье 10.00-10.45 шашки и шахматы с нуля

воскресенье 11. 00-11. 45 шахматы и шашки для умеющих играть

воскресенье 12. 00-14.00 шахматы и шашки для разрядников

Занятие 1 раз в неделю. Программа, по которой работает клуб называется “Дворовый спорт”. Все подробности вы узнаете на оргсобрании 10 сентября.