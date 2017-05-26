19-21 мая 2017 года шахматный клуб Кузьмолово провёл финальный этап Областных соревнований по быстрым шахматам на Приз “Центра Ладога”, сезон 2016 -2017г.г.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Ленинградской области из Всеволожского, Волховского и Тосненского районов. Всеволожский район представили юные шахматисты из Кузьмолово, Токсово, Девяткино, Сертолово, Бугры и Всеволожска.

Впервые участники были разделены на два турнира: Турнир “А” проводился с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам. Играли шахматисты от КМС до 3 взрослого разряда 2003 года рождения и моложе, на начало соревнований имеющие ИД ФИДЕ. В командном зачёте состав команды из одного района, города 4 человека: два участника 2003 г.р. и моложе, один участник 2005 г.р. и одна девочка 2003 г.р. и моложе.

Турнир “Б” проводился с обсчётом российского рейтинга по быстрым шахматам. Играли шахматисты от 1 юношеского до 3 юношеского разряда, 2003 г.р. и моложе.

В турнире «А» со старта лидерство захватили юные шахматисты Всеволожска (Коробов Иван, Романов Никита, Семикоз Егор и Йылмаз Мерьем) и уже за 1 тур до окончания турнира обеспечили себе первое место. На втором месте финишировали спортсмены Сертолово (Лебедев Никита, Джагарян Арутюн, Тарасюк Валентин и Сунгурова Татьяна), бронзу завоевали представители Тосно.

В личном зачете наши ребята значительно пополнили копилку медалей Всеволожского района:

Золото – Коробов Иван (юноши 2003), Лебедев Никита (юноши 2005), Сунгурова Татьяна (девушки 2005)

Серебро – Романов Никита (юноши 2003), Семикоз Егор (юноши 2005), Йылмаз Мерьем (девушки 2003)

В турнире «Б» уверенную победу одержал Бондарь Богдан, серебро у Романова Александра (оба – Всеволожск), среди юношей 2003 года рождения первым пришел к финишу наш Кондрашов Евгений.

После окончания соревнования были подведены итоги сезона 2016-2017г.г.

Обладателями почетных трофеев – Кубков Ленинградской области в пяти номинациях стали: команда Всеволожского ДДЮТ, Коробов Иван, Лебедев Никита и Сунгурова Татьяна, серебро у Романова Никиты, Семикоза Егора и Йылмаз Мерьем.

Достойное завершение 2016-2017 учебного года! Впереди – лето: отдых и новые интересные турниры.