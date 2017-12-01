Вход на турниры в Доме культуры по билетам. Стоимость билета 250 рублей. Кроме этого родительский комитет собирает стартовый взнос 150 рублей на наградную продукцию. Можно играть без стартового взноса вне конкурса.

24 декабря состоится Семейный турнир по шашкам. Очная регистрация с 13. 00 до 13. 20, в это же время можно приобрести билет. Начало турнира в 13. 30. Состав команды один ребёнок не старше 2007 года рождения + любой член семьи.

28 января состоится турнир по шахматам. Финансовые условия те же. К участию допускаются игроки с рейтингом 1000-1100 независимо от возраста. Обсчитывается национальный рейтинг. При подаче заявки необходимо сообщить фамилию, имя ребёнка, полную дату рождения, ИД, если он есть.

Предварительные заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru. Количество место ограничено. Игроки без предварительной заявки допускаются только при наличии свободных мест.